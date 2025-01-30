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Бакальский щебеночный завод хотят признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ООО «Дорожно-производственное объединение» (ДПО) о признании ООО «Бакальский щебеночный завод» банкротом. Сумма долга перед компанией составляет 84,5 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявитель просил утвердить в качестве конкурсного управляющего члена ассоциации «Содействие» и установить ему ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. из имущества должника. Также с предприятия требуют 143,8 тыс. руб. судебных расходов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее восемнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил заявление ДПО, подтвердив законность взыскания 84,5 млн руб. с завода в пользу компании. Изначально компания требовала еще 33 млн руб. «вынужденных расходов» с предприятия за необходимость компенсировать нехватку щебня, из-за задержки поставок бакальским заводом.

Виталина Ярховска

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