Петербургская компания отсудила 84,5 млн рублей у Бакальского щебеночного завода

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания 84,5 млн руб. с ООО «Бакальский щебеночный завод» в пользу компании из Санкт-Петербурга — ООО «Дорожно-производственное объединение» (ДПО) за утраченный щебень. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Петербургская компания направила заявление в Арбитражный суд Челябинской области в марте 2023 года. Истец просил взыскать с Бакальского щебеночного завода 117,5 млн руб. В 2021 году ДПО купила у предприятия более 200 тыс. т щебня фракции 5-40. Часть товара — 180 тыс. т по договору безвозмездного ответственного хранения осталось на территории Кузнецовского месторождения строительного камня в Бакале. По данным истца, в результате было вывезено только 62 тыс. т щебня, почти 118 тыс. т ответчик не вернул и перестал выходить на связь. В результате ДПО было вынуждено компенсировать нехватку щебня, покупая его у других компаний. Кроме стоимости утраченного имущества в размере 84,5 млн руб. «Дорожно-производственное объединение» просило суд взыскать с бакальского завода 33 млн руб. «вынужденных расходов».

Суды двух инстанций удовлетворили иск частично, признав правомерным только требование о взыскании стоимости утраченного щебня.

27 декабря ООО «Дорожно-производственное объединение» объявило о намерении направить в суд заявление о банкротстве Бакальского щебеночного завода. Информация об этом опубликована на Федресусре.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Бакальский щебеночный завод» зарегистрировано в Бакале в 2018 году. Среднесписочная численность малого предприятия — семь человек. Владельцем 50% уставного капитала компании и директором является гражданин Китая Ли Хванг. Еще 50% принадлежат самому ООО. В 2023 году выручка предприятия превысила 141 млн руб. (38,1 млн в 2022 году), чистая прибыль — 42,7 млн руб. (убыток 3,5 млн).

ООО «ДПО» было создано в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности —производство изделий из бетона для использования в строительстве. Владелец 100% уставного капитала и генеральный директор ООО — Андрей Яранов. В 2023 году ДПО получило выручку в размере 2,5 млрд руб., чистую прибыль — 117,7 млн руб.