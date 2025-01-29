Регионы УрФО ввели 9,6 млн кв. м жилья в 2024 году

Росстат подвел итоги по вводу жилья за 2024 год, согласно которым в Уральском Федеральном округе (УрФО) было построено 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше по сравнению с 2023 годом, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего жилья за год ввели в Свердловской области — 3,35 млн кв. м, за ней следует Тюменская область, где построили 2,6 млн кв. м. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было введено 975,7 тыс. кв. м, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 330,8 тыс. кв. м. Кроме того, в Челябинской области в 2024 году построили 1,98 млн кв. м, в Курганской — 372,7 тыс. кв. м.

Как отметил полпред УрФО Артем Жога, год завершился с рекордными показателями для Урала. «Новый год субъекты начинают с хорошим строительным заделом — около 12 млн кв. м строящегося многоквартирного жилья»,— сообщил он.

Напомним, по итогам 2025 года в Тюменской области планируют построить более 2,3 млн кв. м жилья — в регионе сейчас строится 321 многоквартирный дом.

Ирина Пичурина