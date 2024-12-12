На Урале признали недействительными декларации на фальсифицированное масло

В ноябре Россельхознадзор признал недействительными девять деклараций ИП Мухамадеева М.Ф. за производство фальсифицированного сливочного масла в Екатеринбурге, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

При анализе документов в отношении продукции предпринимателя инспектором было выявлено, что в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее» «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое» испытания образцов продукции проводились в неаккредитованной лаборатории. Ее заключения являются сомнительными, так как не соответствуют требованиям техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции».

Информация о решении признания деклараций недействительными внесена на сайт федеральной службы Росаккредитации.

Ранее в магазинах Свердловской области уральский межрегиональный Россельхознадзор выявил 50 тонн фальсифицированного сливочного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема. Специалисты обнаружили фасовку масла из сырья неустановленного происхождения, не прошедшего процедуру подтверждения качества и безопасности, которой занимался ИП Мухамадеев М.Ф.

Ирина Пичурина