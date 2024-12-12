Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Урале признали недействительными декларации на фальсифицированное масло

В ноябре Россельхознадзор признал недействительными девять деклараций ИП Мухамадеева М.Ф. за производство фальсифицированного сливочного масла в Екатеринбурге, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

При анализе документов в отношении продукции предпринимателя инспектором было выявлено, что в девяти декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее» «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое» испытания образцов продукции проводились в неаккредитованной лаборатории. Ее заключения являются сомнительными, так как не соответствуют требованиям техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции».

Информация о решении признания деклараций недействительными внесена на сайт федеральной службы Росаккредитации.

Ранее в магазинах Свердловской области уральский межрегиональный Россельхознадзор выявил 50 тонн фальсифицированного сливочного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема. Специалисты обнаружили фасовку масла из сырья неустановленного происхождения, не прошедшего процедуру подтверждения качества и безопасности, которой занимался ИП Мухамадеев М.Ф.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...