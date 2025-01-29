Суд рассмотрит иск прокурора к думе Ревды из-за деклараций четырех депутатов

Ревдинский городской суд (Свердловская область) в четверг, 30 января рассмотрит иск прокуратуры в отношении четырех депутатов местной думы: Льва Байбатырова (КПРФ), Юрия Мячина («Единая Россия»), Юрия Оносова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Льва Фейгельмана («Единая Россия»), следует из судебной картотеки. Иск был подан в конце ноября прошлого года и связан с нарушениями при подаче депутатами деклараций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация муниципального округа Ревда

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Администрация муниципального округа Ревда

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Как сообщил председатель думы Вениамин Таров, суд рассмотрит иск о лишении депутатов мандата. По его словам, думой уже были применены к ним санкции в виде предупреждений, поэтому назначение повторных санкций судом он считает маловероятным.

На заседании думы сегодня, 29 января, рассмотрели вопрос о применении мер ответственности к депутатам, представившим неполные или недостоверные сведения о своих доходах. Как рассказал господин Таров, предупреждения были вынесены Сергею Филиппову (ЕР), Льву Фейгельману (ЕР), Константину Торбочкину (ЕР), Юрию Оносову (СРЗП), Юрию Мячину (ЕР), Льву Байбатырову (КПРФ). Меру не применяли к Екатерине Зотовой (СРЗП), Ларисе Беляевой (КПРФ), представителям ЕР Евгении Калмыковой и Владимиру Южанину.

Напомним, комиссия думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью в понедельник, 27 января, одобрила решение о самороспуске думы, внесенное фракцией «Единой России». Дума должна была принять решение по этому вопросу сегодня, однако его рассмотрение отложили на февраль по просьбе главы муниципального округа Ревда Татьяны Клепиковой.

Предложение о самороспуске депутаты думы объяснили недовольством работой председателя думы Вениамина Тарова. Он сменил экс-спикера Андрея Мокрецова в конце ноября прошлого года. До этого депутаты оппозиционных партий пять раз подряд блокировали решение об изменении устава города, смена спикера была одним из условий одобрения ими решения. Господин Таров заявил, что у думы возникают затруднения во взаимодействии с администрацией. Накануне заседания он записал видеообращение, в котором предложил депутатам от «Единой России» сложить мандаты.

Анна Капустина, Ревда