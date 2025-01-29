Участники дорожного картеля на Дону оплатили ФАС более 263 млн руб. штрафа

Участники дорожного картеля, выявленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС), выплатили весь присужденный им штраф в размере 263,7 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства. Они нарушили правила конкуренции во время торгов.

В сговоре участвовали четыре компании, которые незаконно получили 24 млрд руб. при заключении 121 контракта. Один из членов картеля — «Ростовское ДСУ» — выплатил 59,4 млн руб. штрафа еще в октябре 2024 года. Компания «Т-Транс» оплатила штраф в размере 61,6 млн руб., «Тацинское ДСУ» — 88,2 млн руб., а «ВолгоградАвтоДорСтрой» — 54,4 млн руб.

В апреле 2023 года выяснилось, что организации создали картель для поддержания цен на торгах в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автодорог. Их проводили в рамках выполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тогда же было возбуждено уголовное дело. Представители организаций пытались оспорить решение службы в трех инстанциях, однако суммы штрафов остались прежними.

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