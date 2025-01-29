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Коммерсантъ FM
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Эстония предложила ввести налог за проход по Балтийскому морю

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что рассматривается ряд мер по защите подводных кабелей в Балтийском море. Он признал, что это будет стоить недешево и потребителям придется платить больше за счет повышения налогов или расходов на коммунальные услуги. В качестве альтернативы он предложил взимать плату с судов за проход по Балтийскому морю.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Фото: Heiko Becker / Reuters

Ханно Певкур

Фото: Heiko Becker / Reuters

«В один прекрасный момент, возможно, мы увидим, что при проходе через Датские проливы (основной морской путь, соединяющий Балтику с Мировым океаном) компаниям придется заплатить за это, потому что это, по сути, страховой сбор за повреждение кабелей»,— сказал министр в интервью агентству Reuters.

Господин Певкур рассказал, что в дополнение к патрулированию акватории страны региона рассматривают и другие меры. Среди них — установка датчиков для обнаружения якорей и строительство стен вокруг кабелей.

По данным Международного комитета по защите кабелей, ежегодно в мире получают повреждения около 150 подводных кабелей. Особенно уязвимыми считают те, которые проходят на мелководье Балтийского моря,— причиной является очень интенсивное движение: по разным оценкам, ежедневно по морю проходит до 4 тыс. судов.

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

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