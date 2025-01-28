Завершено предварительное расследование по уголовному делу Шабутдинова

Правоохранительные органы завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Дело передали в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего фигуранта обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Как сообщалось ранее, следствие считает, что бизнес-коуч создавал «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса» и предлагал гражданам купить свои образовательные курсы. Стоимость курсов варьировалась от 150 тыс. до 350 тыс. руб., при этом, по словам потерпевших, суть уроков сводилась лишь к тому, что «надо верить в себя — и все получится». Суммарный ущерб оценивается в более чем 57 млн руб.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день его арестовали. По делу также проходит предполагаемый соучастник коуча Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск. Сегодня господину Шабутдинову продлили срок содержания под стражей до 27 февраля. Вину бизнес-тренер не признает.

Подробнее об Аязе Шабутдинове — в справке «Ъ».

Никита Черненко