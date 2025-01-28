Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям вейпов

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал закон об ужесточении административного наказания за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов, сообщает «РИА Новости». Штрафы для нарушителей повысят до 2 млн руб.

Госдума приняла закон в третьем чтении 21 января. За правонарушение предусмотрен штраф: для юрлиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс. руб.

Ранее штрафы по этой статье составляли для граждан от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб. Проект закона внесла в ноябре 2024 года группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Согласно пояснительной записке, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами.

Также Госдума ввела штрафы за продажу детям зажигалок. В середине января господин Володин запустил в своем Telegram опрос о введении полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним.

О ситуации на рынке электронных сигарет — в публикации «Ъ FM» «Вейпы разбирают на за и против».