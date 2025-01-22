Госдума ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним товаров бытового назначения, содержащих сжиженные газы. Гражданам грозит штраф до 60 тыс. руб., чиновникам — до 300 тыс. руб., юрлицам — до 600 тыс. руб.

Изменения вносят в ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции). Спикер Госдумы Вячеслав Володин в обоснование принятия закона заявил, что нужно «сделать все, чтобы дети росли здоровыми, а также спасти и уберечь их от возможных опасностей».

Вчера, 21 января, Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение вводится штраф для юрлиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс. Также власти обсуждают полный запрет продажи вейпов.

Подобности — в материале «Ъ» «Вейпы разбирают на за и против».