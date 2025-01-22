Ремонт дорог в Знаменском округе Тамбовской области оценили в 167 млн рублей

Администрация Знаменского округа Тамбовской области объявила два электронных аукциона на ремонт дорог в муниципалитете. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 167,1 млн руб. Средства выделят из окружного бюджета, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В рамках первого контракта за 123,5 млн руб. нужно выполнить работы на участке автодороги Знаменка — Большие Пады. Там необходимо проложить новую дорожную одежду и укрепить обочины. Работы требуется выполнить с момента заключения контракта до 15 июля 2025 года.

Начальная стоимость второго контракта — 43,7 млн руб. Здесь аналогичные работы предстоит выполнить на участке автодороги Кариан — Строганово — Сухотинка — подъезд к поселку Первомайский. Объект также необходимо сдать до 15 июля 2025 года.

Подать заявки на участие в торгах можно до 6 февраля. Итоги подведут 11 февраля.