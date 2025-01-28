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В Татарстане закрыли все ледовые переправы из-за погодных условий

В Татарстане временно приостановили движение автотранспорта на всех трех действующих ледовых переправах в Зеленодольском, Елабужском и Мамадышском районах. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Татарстане закрыли все ледовые переправы из-за погодных условий

В Татарстане закрыли все ледовые переправы из-за погодных условий

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане закрыли все ледовые переправы из-за погодных условий

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Движение приостановлено до наступления благоприятных погодных условий, отметили в пресс-службе МЧС.

Переправы в Зеленодольском и Мамадышском районах открылись 24 января. На следующий день открылась переправа в Елабужском районе.

Сегодня в Татарстане потеплеет до +3 °С. Ранее профессор-климатолог Юрий Переведенцев рассказал, что конец января в Татарстане будет примерно на 10 °C выше климатической нормы.

Анар Зейналов

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