В трех районах Татарстана откроют ледовые переправы

Завтра в Татарстане начнут работу ледовые переправы «Зеленодольск — Нижние Вязовые» в Зеленодольском районе и «Соколки — Новозакамский» в Мамадышском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Кроме того, в выходные планируется открытие переправы «Покровское — Красный Ключ» в Елабужском районе.

Инспекторы Центра ГИМС МЧС проверят безопасность переправ перед открытием. В частности, будет изучена толщина льда и проведена проверка необходимых документов. Также запланированы учения по оказанию помощи при ЧП: инспекторы отработают действия при ДТП с возгоранием и провале автомобиля под лед.

В феврале 2023 года татарская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на ледовых переправах через Волгу и Каму в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Мамадышском районах.

Анар Зейналов