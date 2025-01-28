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Сегодня в Татарстане потеплеет до +3 градусов

В Татарстане во вторник, 28 января, потеплеет до +3 градусов, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

В республике ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ветер юго-западный и западный, 6–11 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица.

В Казани также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха днем составит до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ранее профессор-климатолог Юрий Переведенцев рассказал, что конец января в Татарстане будет примерно на 10 градусов выше климатической нормы.

Анар Зейналов

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