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Коммерсантъ FM
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В Татарстане на этой неделе ожидаются осадки и потепление до +3 °С

Конец января в республике будет примерно на 10 градусов выше климатической нормы, рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал» профессор-климатолог Юрий Переведенцев. На этой неделе в регионе прогнозируется дневная температура до +2-3 °С и осадки в виде мокрого снега.

Сейчас продолжается самая холодная декада января, и среднесуточная температура должна составлять -11 °С, но из-за влияния Атлантического циклона достичь климатической нормы не получается, отметил эксперт.

Февраль также ожидается теплым с незначительными похолоданиями.

По данным Гидрометцентра, минимальная температура воздуха ночью 28–30 января будет в пределах +2...-5 °C.

Днем ожидается -1...+3 °C. На дорогах возможна сильная гололедица.

Дарья Сайфиева

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