В Татарстане открылась ледовая переправа через реку Кама по маршруту Покровское (Елабужский район) — Красный Ключ (Нижнекамский район) протяженностью 700 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В ведомстве также сообщают, что переправа работает круглосуточно. Толщина льда составляет 34 см при минимально допустимой в 25 см.

«Разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонн. Переправа сокращает путь на 90 км до г. Нижнекамска. Состояние переправы хорошее, трещин нет, воды нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В республиканском отделении МЧС напоминают о правилах поведения на ледовой переправе: не останавливаться, не разворачиваться и не обгонять другие автомобили.

Артём Дергунов