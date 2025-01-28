Правительство не завершило подготовку закона о расширении Нижнего Новгорода

Законопроект об объединении городского округа город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом еще не подготовлен, сообщили «Ъ-Приволжье» в государственно-правовом департаменте регионального правительства.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заксобрание Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гордума Нижнего Новгорода и совет депутатов Кстовского округа одобрили слияние муниципалитетов в декабре 2024 года, но вносить законопроект должно областное правительство.

В департаменте рассказали, что сроки внесения законопроекта не определены, его внесут после «подготовки и согласования в установленном порядке». По информации «Ъ-Приволжье», на январское заседание областного парламента законопроект точно не поступит. Повестка очередного заседания, назначенного на 30 января, уже утверждена. В ней этого законопроекта нет, и внесение его дополнительным вопросом не планируется.

Согласно региональному законодательству, в законе должно быть, в том числе, прописано количество депутатов новой гордумы, выборы в которую пройдут в сентябре 2025 года.

Ирина Швецова