В Индиане застрелили помилованного Трампом участника штурма Капитолия

Помощник окружного шерифа на северо-западе штата Индиана застрелил мужчину, оказавшего сопротивление при попытке задержания. Погибшим оказался Мэтью Шаттл, который был в числе помилованных президентом США Дональдом Трампом участников штурма Капитолия, сообщает канал ABC7.

По данным местной полиции, заместитель шерифа округа Джаспер остановил транспортное средство и попытался задержать 42-летнего мужчину, но тот оказал сопротивление. ABC7 пишет, что между ними произошла ссора, и заместитель шерифа выстрелил в водителя. Что стало причиной для остановки машины, неизвестно. Отмечается, что у погибшего при себе было оружие.

6 января 2021 года толпа протестующих ворвалась в здание Капитолия и потребовала отменить результаты выборов 2020 года, по итогам которых Дональд Трамп проиграл Джо Байдену. В общей сложности обвинительные приговоры получило более 1,2 тыс. человек. В 2023 году Мэтью Шаттла приговорили к шести месяцам лишения свободы после признания им вины в проникновении в Капитолий.

21 января господин Трамп, выступая в Белом доме после инаугурации, объявил о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Уже на следующий день на свободу вышло более 200 осужденных по делу.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп казнит и милует».