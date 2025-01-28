Трамп подписал указ о создании системы ПРО «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Он поручил главе Пентагона Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Господин Трамп считает, что за последние 40 лет усилилась угроза применения стратегического оружия следующего поколения, в том числе баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для «содействия достижению мира посредством силы» Штатам нужно обеспечить оборону своих граждан «путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения», подчеркнул он, что также должно обеспечить защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.

Согласно указу, система ПРО должна предусматривать в том числе:

оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения;

развертывание слоя космических датчиков слежения;

разработку и развертывание охраны истребителей;

возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона;

обеспечение безопасной цепочки поставок всех необходимых компонентов.

Дональд Трамп анонсировал создание в США системы ПРО «Железный купол» на прошлой неделе. Он обещал, что система будет полностью американского производства, а развитие обороны назвал одним из своих главных приоритетов.

О других указах нового президента США — в материале «Ъ FM» «Указ указом погоняет».