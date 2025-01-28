Трамп подписал указ о создании системы ПРО «Железный купол»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Он поручил главе Пентагона Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО.
Дональд Трамп
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Господин Трамп считает, что за последние 40 лет усилилась угроза применения стратегического оружия следующего поколения, в том числе баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для «содействия достижению мира посредством силы» Штатам нужно обеспечить оборону своих граждан «путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения», подчеркнул он, что также должно обеспечить защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.
Согласно указу, система ПРО должна предусматривать в том числе:
- оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения;
- развертывание слоя космических датчиков слежения;
- разработку и развертывание охраны истребителей;
- возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона;
- обеспечение безопасной цепочки поставок всех необходимых компонентов.
Дональд Трамп анонсировал создание в США системы ПРО «Железный купол» на прошлой неделе. Он обещал, что система будет полностью американского производства, а развитие обороны назвал одним из своих главных приоритетов.
О других указах нового президента США — в материале «Ъ FM» «Указ указом погоняет».
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