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Коммерсантъ FM
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Трамп подписал указ о создании системы ПРО «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Он поручил главе Пентагона Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы ПРО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Господин Трамп считает, что за последние 40 лет усилилась угроза применения стратегического оружия следующего поколения, в том числе баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Для «содействия достижению мира посредством силы» Штатам нужно обеспечить оборону своих граждан «путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения», подчеркнул он, что также должно обеспечить защиту критически важной инфраструктуры от любого иностранного нападения.

Согласно указу, система ПРО должна предусматривать в том числе:

  • оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения;
  • развертывание слоя космических датчиков слежения;
  • разработку и развертывание охраны истребителей;
  • возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона;
  • обеспечение безопасной цепочки поставок всех необходимых компонентов.

Дональд Трамп анонсировал создание в США системы ПРО «Железный купол» на прошлой неделе. Он обещал, что система будет полностью американского производства, а развитие обороны назвал одним из своих главных приоритетов.

О других указах нового президента США — в материале «Ъ FM» «Указ указом погоняет».

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