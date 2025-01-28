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Коммерсантъ FM
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Колумбия выделила самолеты для депортационных рейсов из США

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну самолетами национальной авиации сегодня, 28 января, утром. Он подчеркнул, что высылаемых граждан будут перевозить без наручников и с соблюдением их достоинства.

Президент Колумбии Густаво Петро

Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Marckinson Pierre / File Photo / Reuters

«Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников. Этот подход — уважение достоинства высылаемых — будет применяться в отношении всех стран, которые депортируют граждан (Колумбии.— "Ъ")»,— написал президент в соцсети Х.

26 января Колумбия запретила самолетам ВВС США с мигрантами на борту приземляться на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Колумбии. Спустя несколько часов власти Колумбии согласились принимать депортационные рейсы. Вашингтон отметил, что санкции и пошлины не вступят в силу, если Богота продолжит прием рейсов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Колумбия недолго сопротивлялась».

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