Прокуратура Ямала обязала ликвидировать незаконную свалку в Ноябрьске

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) через суд обязала ООО «Мегаполис» ликвидировать несанкционированную свалку, обнаруженную на их земельном участке в Ноябрьске, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что компания размещала отходы производства и потребления, такие как лом железобетона, полиэтилен и строительные отходы, на участке земли, который находится в ее собственности. Это создавало угрозу для окружающей среды. Прокуратура подала иск с требованием устранить нарушение. Суд удовлетворил все требования прокуратуры, обязав «Мегаполис» ликвидировать свалку. Решение суда находится на контроле прокуратуры до полного исполнения.

По данным Rusprofile, ООО «Мегаполис» зарегистрировано в Ноябрьске в июне 2018 года и занимается разборкой и сносом зданий.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура через суд обязала министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ликвидировать незаконную свалку на улице Селькоровская.

Ирина Пичурина