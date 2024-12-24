Свердловское министерство обязали закрыть незаконную свалку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области ликвидировать незаконную свалку на улице Селькоровская, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проверка показала, что вблизи дома №116 «д» по улице Селькоровская находится несанкционированная свалка. Территория находится в плохом состоянии: она захламлена отходами жизнедеятельности и порубочными остатками. Доступ на нее не ограничен, что создает риск возгорания. Прокуратура также выяснила, что участок принадлежит государству и находится в охранной зоне высоковольтных линий.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав министерство организовать ликвидацию свалки на данном участке в течение трех месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о свалке опасных отходов вблизи поселка Красногвардейский в Свердловской области после того, как его жители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказали об сбрасывании отходов высокого класса опасности — они загрязняют воду и воздух.

Ирина Пичурина