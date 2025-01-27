Из Ростовской области в Грузию экспортировали почти 20 тонн свинины

За минувшую неделю из Ростовской области в Грузию были экспортированы свинина весом 19,7 т (одна партия) и 665 голов свиней на убой (четыре партии). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Ее качество проверялось в нескольких аккредитованных лабораториях. Результаты исследований показали, что животные клинически здоровы и были выпущены с территории, свободной от заразных и опасных болезней.

Разрешение на вывоз продукции надзорное ведомство выдало в автоматизированной системе «Аргус».

Анастасия Казуков