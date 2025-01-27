Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростовской области в Грузию экспортировали почти 20 тонн свинины

За минувшую неделю из Ростовской области в Грузию были экспортированы свинина весом 19,7 т (одна партия) и 665 голов свиней на убой (четыре партии). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера. Ее качество проверялось в нескольких аккредитованных лабораториях. Результаты исследований показали, что животные клинически здоровы и были выпущены с территории, свободной от заразных и опасных болезней.

Разрешение на вывоз продукции надзорное ведомство выдало в автоматизированной системе «Аргус».

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...