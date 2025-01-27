Песков: оценить ущерб Курской области от ВСУ нельзя до освобождения региона

Оценить ущерб Курской области от нападения ВСУ невозможно до полного освобождения региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что врио главы региона Александр Хинштейн объявил о взыскании врио министра восстановления и развития Алексею Карнаушко. Министр на прошлой неделе оценил нанесенный области ущерб в 750 млрд руб.

По словам господина Пескова, это прерогатива руководителя региона, и «он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам». «Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа 2024 года. 23 января Алексей Карнаушко заявил, что ситуация в регионе остается напряженной, а также озвучил цифру предполагаемого ущерба. Александр Хинштейн сегодня, 27 января, раскритиковал его на на заседании правительства. Врио губернатора сказал, что недопустимо давать «какие-либо цифры, суммы и оценки», потому что они «носят исключительно поверхностный и не подтвержденный ничем характер» (цитата по 46TV).

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».