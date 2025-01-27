Курский чиновник получил выговор за оценку ущерба от боев с ВСУ

Врио министра восстановления и развития Курской области Алексею Карнаушко объявлено взыскание за оценку ущерба от боев с вооруженными силами Украины. Ранее чиновник на пресс-конференции ТАСС сказал, что после вторжения ущерб региону составил 750 млрд руб.

На заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн сказал, что господин Карнаушко уже написал объяснительную. По словам главы региона, никакие оценки ущерба давать нельзя, пока регион полностью не освобожден. «Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам. Не везде можно сделать фиксацию состояния объектов даже в освобожденных населенных пунктах, потому что там идут боевые действия»,— сказал господин Хинштейн.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В середине декабря Александр Хинштейн заявил, что несколько населенных пунктов области в результате боев «снесены с лица земли». В начале года чиновники приступили к оценке ущерба в населенных пунктах, которые были освобождены.

Сергей Толмачев, Воронеж