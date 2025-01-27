Следователи закрыли дело о гибели пропавшего в Сочи жителя Екатеринбурга
Расследование обстоятельств исчезновения и гибели 36-летнего жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова, пропавшего летом 2024 года в Сочи, завершилось. Уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отца погибшего Сергея Кузнецова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам родственников, расследование шло несколько месяцев. Пропавшего искали полиция и волонтеры в районе Адлера. Однако итоговые выводы следствия не устраивают родственников погибшего. Как пояснил Сергей Кузнецов, следствие настаивает на версии несчастного случая — предполагается, что Александр Кузнецов упал и получил травмы, приведшие к смерти. Тем не менее родственники сомневаются в достоверности этой версии и считают, что речь может идти о криминале.
«Дело закрыли 5 декабря 2024 года. Нам Следственный комитет прислал письмо только 28 декабря. И 14 января мы подали ходатайство, чтобы ознакомиться с материалами дела»,— рассказал отец погибшего.
Родные намерены добиваться возобновления расследования и получить доступ ко всем материалам дела, включая результаты экспертиз. Кроме того, семью интересует запись разговора Александра со службой спасения.
В случае разрешения на ознакомление с материалами дела семья планирует лично прибыть в Сочи.