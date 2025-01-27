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Коммерсантъ FM
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ТАСС: СКР объявил в розыск Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах

Следственный комитет России (СКР) объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом) по делу о нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах. Адвокат музыканта Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив агентству, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного. В России артист не живет с 2021 года.

Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) в 2020 году

Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рэпера внесли в список иноагентов в мае 2022 года. Суд штрафовал его за отсутствие маркировки четыре раза. В сентябре 2024-го было возбуждено уголовное дело из-за того, что артист публиковал материалы в Telegram и YouTube без маркировки. Ему грозит штраф от 300 тыс. руб. либо до двух лет лишения свободы.

В середине января стало известно, что музыканту изменили статус по делу об уклонении от обязательств иностранного агента и он привлекается в качестве обвиняемого. Свою вину он не признает. Суд также арестовал недвижимость артиста.

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