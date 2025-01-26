Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей

Экзитпол, в котором поучаствовали 11 948 человек, показал победу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. За него отдали голос 87,6% опрошенных граждан республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За Олега Гайдукевича на выборах президента проголосовали 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую отдали голос 1,6%, за Сергея Сыранкова — 2,7%, а Александр Хижняк получил 1,2% голосов, сообщает БЕЛТА. Графу «Против всех» отметили 5,1% избирателей. Опрос проходил на 320 участках.

Явка избирателей на выборах составила 85,7%. В январе Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Ъ».