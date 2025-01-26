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Коммерсантъ FM
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Экзитпол: за Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей

Экзитпол, в котором поучаствовали 11 948 человек, показал победу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. За него отдали голос 87,6% опрошенных граждан республики.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За Олега Гайдукевича на выборах президента проголосовали 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую отдали голос 1,6%, за Сергея Сыранкова — 2,7%, а Александр Хижняк получил 1,2% голосов, сообщает БЕЛТА. Графу «Против всех» отметили 5,1% избирателей. Опрос проходил на 320 участках.

Явка избирателей на выборах составила 85,7%. В январе Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Подробнее о выборах в республике — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Выборы президента в Белоруссии

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Подсчет бюллетеней

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление вокально-инструментального ансамбля у здания Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Выступление на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Подсчет голосов избирателей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Подсчет бюллетеней

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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