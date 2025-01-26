The Independent: Трамп планирует закончить конфликт на Украине к весне

Президент США Дональд Трамп планирует закончить военный конфликт на Украине к весне 2025 года, пишет The Independent. При этом мнение, что господин Трамп может ослабить поддержку Украины или пойти на невыгодные для нее компромиссы, ошибочно, заявил источник издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Тем, кто обеспокоен ситуацией на Украине, следует обратить внимание на присутствие Давида Арахамии (руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины.— "Ъ") на инаугурации Трампа. Это очень важный шаг, который демонстрирует намерение Дональда Трампа обеспечить выгодную сделку для Украины»,— заявил источник издания.

Господин Арахамия — один из немногих иностранных высокопоставленных лиц, которым разрешили войти в ротонду Капитолия на инаугурации 47-го президента США, отмечает издание. По словам источника, встреча президента Украины Владимира Зеленского и господина Трампа состоится в ближайшее время.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял о готовности остановить российско-украинский конфликт за 24 часа. Позже избранный президент изменил риторику. Reuters со ссылкой на источники в команде республиканца писал, что его советники не верят в скорое окончание конфликта и на его урегулирование уйдут месяцы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп грозит».