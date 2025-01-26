The Independent: Трамп планирует закончить конфликт на Украине к весне
Президент США Дональд Трамп планирует закончить военный конфликт на Украине к весне 2025 года, пишет The Independent. При этом мнение, что господин Трамп может ослабить поддержку Украины или пойти на невыгодные для нее компромиссы, ошибочно, заявил источник издания.
Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters
«Тем, кто обеспокоен ситуацией на Украине, следует обратить внимание на присутствие Давида Арахамии (руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины.— "Ъ") на инаугурации Трампа. Это очень важный шаг, который демонстрирует намерение Дональда Трампа обеспечить выгодную сделку для Украины»,— заявил источник издания.
Господин Арахамия — один из немногих иностранных высокопоставленных лиц, которым разрешили войти в ротонду Капитолия на инаугурации 47-го президента США, отмечает издание. По словам источника, встреча президента Украины Владимира Зеленского и господина Трампа состоится в ближайшее время.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял о готовности остановить российско-украинский конфликт за 24 часа. Позже избранный президент изменил риторику. Reuters со ссылкой на источники в команде республиканца писал, что его советники не верят в скорое окончание конфликта и на его урегулирование уйдут месяцы.
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