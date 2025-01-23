Уголовное дело президента Южной Кореи передано в прокуратуру

Управление антикоррупционных расследований (CIO) Южной Кореи передало прокурорам материалы дела отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля. Решение объясняется повышением эффективности расследования. В сопроводительном заключении CIO рекомендовало предъявить Юн Сок Ёлю обвинения по статье о мятеже и превышении полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters Юн Сок Ёль

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters

Заместитель начальника CIO Ли Чжэ Сын объяснил, что таким образом удастся повысить эффективность расследования. «Несмотря на то что подозреваемый находится под серьезным обвинением в организации мятежа, он по сей день продолжает отказываться от сотрудничества, не отвечает на вопросы уголовного судопроизводства и отказывается от допроса»,— сказал Ли Чжэ Сын на брифинге (цитата по Reuters). Адвокат Юн Сок Ёля объяснял его отказ участвовать в допросе состоянием здоровья.

Парламент Южной Кореи решил отстранить Юн Сок Ёля от обязанностей президента после того, как 3 декабря он объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана. 15 января полицейские со второй попытки задержали господина Юна.

По утверждению CIO, срок содержания отстраненного президента под стражей должен закончиться примерно 28 января. Однако прокуроры ожидают, что суд продлит его арест еще на десять дней, прежде чем предъявить обвинение.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».