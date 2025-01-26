МЧС не обнаружило утечек мазута при обследовании кормы танкера «Волгонефть-212»

Спасатели МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата провели 25 января обследование кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212». Проверка показала, что протечек мазута из судна нет, грунт вокруг кормы «достаточно чистый», маслянистых пятен также нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Корма находится на расстоянии 11 км от береговой линии. Некоторые части корпуса танкера залегли на глубине в 20 м. Штаб подчеркнул, что мониторинг кормы и грунта вокруг производятся регулярно.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. т мазута, в регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. На ликвидацию последствий ЧС правительство РФ выделило 1,5 млрд руб. 25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил о завершении откачки мазута из кормы «Волгонефти-212». На следующий день МЧС зафиксировало новые локальные выбросы нефтепродуктов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».