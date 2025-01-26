Главные новости к утру 26 января

В центре Краснодара в течение полутора часов загорелись три ресторана. Никто не пострадал. Очевидцы сообщили порталу 93.ru о поджоге как минимум в одном из заведений. Официально причину возгораний пока не называли.

Африканский союз призвал к немедленному прекращению боев между ДР Конго и повстанческим «Движением 23 марта», которые ужесточились 24 января. Совбез ООН назначил экстренное заседание по поводу эскалации в регионе.

Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты подводного базирования. Позже Пхеньян также заявил, что рост военной активности США и Южной Кореи на Корейском полуострове требует жестких ответных мер.

Президент США Дональд Трамп, как пишет The New York Times, уволил как минимум 12 независимых генеральных инспекторов. Они контролировали соблюдение законов в федеральных органах власти. Газета уточняет, что действия господина Трампа нарушают закон, так как он не уведомил о своем решении Конгресс.