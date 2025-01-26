МИД КНДР пригрозил жестким ответом на провокации США и Южной Кореи

МИД Северной Кореи заявил, что США и Южная Корея в последние дни совершили несколько военных провокаций против КНДР. В ответ Пхеньян пригрозил принять сверхжесткие меры.

«Поскольку США отвергают суверенитет и интересы безопасности КНДР, противостоять им нужно только сверхжесткими мерами … КНДР не будет допускать дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Южной Кореи, и примет сверхмощные контрмеры»,— говорится в заявлении МИД Северной Кореи, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как указано в заявлении, с 21 по 24 января США и Южная Корея проводили совместные авиационные учения. С 14 по 16 января они также проводили объединенные учения по огневому бою. 22 января Пентагон сообщал о продаже оружия Южной Корее.

МИД КНДР считает, что военные Вашингтон и Сеул находятся в военном сговоре, который ведет к ухудшению ситуации в регионе. Там добавили, что США «лезут из кожи вон для получения военного перевеса» на Корейском полуострове.

Ранее Северная Корея провела испытания управляемой стратегической крылатой ракеты подводного базирования. Управление ракетостроения страны сообщило, что запуск направлен на улучшение обороноспособности страны для стратегического сдерживания потенциальных противников.