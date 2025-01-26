Африканский союз призвал к немедленному прекращению войны в ДР Конго

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат призвал к немедленному прекращению войны в Демократической Республике Конго (ДР Конго). 24 января повстанческое «Движение 23 марта» открыла новый фронт на востоке и страны и начала наступление на город Гома.

«Он (Муса Факи Махамат,— "Ъ") призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня, согласованного между сторонами конфликта, и немедленному прекращению всех боевых действий. Настоятельно призываем стороны сохранить жизни мирных жителей»,— говорится в заявлении на сайте Африканского союза.

Муса Факи Махамат призвал международное сообщество поддержать мирное население, которое пострадало от «расширяющейся войны». Он также выразил безоговорочную поддержку усилиям по урегулированию конфликта.

26 января Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по поводу эскалации войны в ДР Конго. Провести его просило правительство ДР Конго.

«Движение 23 марта» сформировалось в 2012 году. В 2022-м повстанцы начали наступление на ДР Конго. ООН утверждает, что движение получает оружие и другую поддержку от Руанды.