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Коммерсантъ FM
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Премьер Словакии заявил о планах закрепить в конституции только два пола

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение президента США Дональда Трампа о признании в США только женского и мужского полов. Он выступил с предложением закрепить в конституции, что Словакия также определяет только два пола — мужской и женский.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Политик назвал рациональным подход Дональда Трампа к гендерной политике и заявил, что такие решения говорят о «возвращении к здравому разуму». «У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака»,— заключил господин Фицо в программе «Субботние диалоге» на телеканале STVR (цитата по «РИА Новости»).

Указ о признании только мужского и женского полов Дональд Трамп подписал в первый же день на посту президента. Еще до вступления в должность он обещал остановить «трансгендерное безумие в США»: запретить менять пол детей, службу в армии для трансгендеров и участие мужчин-трансгендеров в женских видах спорта. С 24 января Госдеп перестал рассматривать заявки на оформление паспортов с указанием «X» в графе пола и на смену гендера в действующих документах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».

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