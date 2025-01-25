Лавров и глава МИД Катара обсудили обстановку в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Они обсудили задачи международного содействия стабилизации обстановки в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Оба министра «высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности» страны, говорится в пресс-релизе МИД РФ. Стороны подчеркнули важность международной поддержки для содействия стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления «в интересах всех сирийцев независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности». На этой неделе господин Лавров также обсудил Сирию по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

8 декабря 2024 года власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Сирии Башар Асад подал в отставку и бежал в Россию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал международных игроков «убрать руки» от Сирии и заявил, что у Анкары есть возможность положить конец деятельности террористических группировок в стране.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Российские деньги лишились причала в Сирии».