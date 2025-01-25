Новое ведомство в США аннулировало контракты на $420 млн

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который был учрежден сразу после инаугурации Дональда Трампа, аннулировал контракты на $420 млн. Речь идет в том числе о двух договорах аренды.

«За первые 80 часов работы аннулированы текущие или готовящиеся контракты примерно на $420 млн. Кроме того, аннулированы два договора аренды. В центре внимания находятся контракты, относящиеся к обеспечению многообразия, равенства и инклюзивности, а также пустующие строения»,— сообщило ведомство в соцсети X.

Дональд Трамп назначил руководителем департамента миллиардера Илона Маска. По словам президента США, в задачи ведомства входит борьба с бюрократией.

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