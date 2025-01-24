Сотрудник теробороны пострадал при ударе БПЛА в Брянской области

ВСУ ударили по селу Хинель Севского района Брянской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. При отражении атаки был ранен боец теробороны СГУП «ЦСН "Защита"».

Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу, ему оказали необходимую медпомощь. Глава региона добавил, что на месте удара беспилотника работают оперативные и экстренные службы. О повреждениях и пострадавших мирных жителях не сообщается.

Минобороны сообщало сегодня, что в ночь на 24 января над Брянской областью уничтожили 37 беспилотников, губернатор уточнял, что 18 из них были реактивными. Пресс-служба завода по производству электротехники «Кремний ЭЛ» сообщала о шести прилетах по предприятию, были повреждены склад готовой продукции и часть производственных помещений. После атаки завод временно приостановил работу.

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