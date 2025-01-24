В Татарстане в 2024 году было предотвращено более 700 тыс. кибератак
В Татарстане за 2024 год было предотвращено 732 тыс. кибератак. Об этом стало известно во время ежегодного заседания коллегии Минцифры Татарстана.
В Татарстане в 2024 году было предотвращено более 700 тыс. кибератак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Во время Саммита БРИКС, проходившего в Казани в октябре 2024 года, интенсивность кибератак достигала 175 млн запросов в секунду.
Мощность DDoS-атак на каналы связи интернет-инфраструктуры Саммита БРИКС составила 40 гигабит в секунду.