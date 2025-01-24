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Коммерсантъ FM
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Лен Блаватник инвестировал $800 млн в спортивный стриминговый сервис DAZN

Миллиардер Лен Блаватник вложил $827 млн в свой спортивный стриминговый сервис DAZN, сообщает Financial Times (FT). Сервис был создан в 2016 году, он работает более чем в 200 странах. DAZN активно покупает права на трансляции популярных европейских соревнований по футболу, баскетболу, боксу, мотоспорту, а также на трансляции американской Национальной футбольной лиги и др. Господин Блаватник вложил в компанию в общей сложности $6,7 млрд. В целом, по данным FT, общая стоимость компании оценивается примерно в $10 млрд.

Лен Блаватник

Лен Блаватник

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images

Лен Блаватник

Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing / Getty Images

Как пишет издание, DAZN хочет быть «Spotify в мире спорта». В последнее время сервис старается стать спортивным приложением широкого профиля: помимо просмотра трансляций соревнований в приложении можно читать спортивные новости, общаться с другими пользователями, делать ставки, покупать билеты и т. д. В декабре стало известно, что DAZN покупает австралийскую телесеть Foxtel, которая в числе прочего владеет правами на трансляцию многих крупных соревнований в этой стране.

По данным FT, в 2023 году (последние известные данные) выручка DAZN составила $2,7 млрд, чистый убыток — $1,4 млрд. Гендиректор сервиса Шай Сегев заявил изданию, что к 2025 году компания планирует достичь выручки в $6 млрд. FT со ссылкой на источники в сервисе пишет, что в 2023 году у него было около 300 млн пользователей, при этом платных подписчиков — лишь 20 млн.

Яна Рождественская

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