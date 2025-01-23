В Анапе построят здание для фонда «Защитники Отечества»

В Анапе началось строительство здания фонда «Защитники Отечества». Работы ведут в районе Анапского шоссе, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инициативу обсудили в ходе приема участников СВО и их семей. По словам главы Анапы Василия Швеца, в новом центре создадут комфортное пространство с необходимым оборудованием.

Мэр уточнил, что работу организуют по принципу «одного окна» с участием различных структур, чтобы ветераны и участники СВО могли оперативно получать информацию по вопросам льгот, трудоустройства, реабилитации и медицинского обслуживания.

Для оперативного решения вопросов глава Анапы поручил своему заместителю Валерию Плотникову еженедельно проводить приемы ветеранов и их семей в офисе фонда по адресу: Анапа, ул. Рождественская, 57. Приемы будут проходить каждый понедельник с 16:00 до 18:00.

Анна Гречко