Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская сеть отелей Azimut Hotels выйдет на рынок Израиля

Крупнейшая в России гостиничная сеть Azimut Hotels откроет два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор компании Максим Бродовский. По его словам, первая гостиница может начать работать к середине 2025 года.

Обе гостиницы будут находиться под управлением Azimut Hotels, заявили РБК в компании. Каждая из них рассчитана примерно на 120 номеров. Сумма инвестиций не раскрывается. Господин Бродовский уточнил, что в проекты вложили часть средств от реализации европейских активов.

Он добавил, что гостиницы в Израиле рассчитаны и на путешественников, и на тех, кто направляется в религиозные туры и бизнес-командировки. Международное развитие Azimut Hotels остается стратегической задачей сети, сказал Максим Бродовский.

Azimut Hotels существует с 2006 года, под ее управлением находится почти 70 отелей и санаториев с общим фондом 11 тыс. номеров. В октябре 2022 года Azimut перерегистрировалась из Люксембурга в специальный административный район на территории острова Октябрьский (Калининградская область). В 2023 году гостиничная сеть объявила, что полностью прекратит бизнес в Европе.

О деятельности сети — в материале «Ъ» «Azimut определяется со звездами».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...