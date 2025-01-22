Российская сеть отелей Azimut Hotels выйдет на рынок Израиля

Крупнейшая в России гостиничная сеть Azimut Hotels откроет два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор компании Максим Бродовский. По его словам, первая гостиница может начать работать к середине 2025 года.

Обе гостиницы будут находиться под управлением Azimut Hotels, заявили РБК в компании. Каждая из них рассчитана примерно на 120 номеров. Сумма инвестиций не раскрывается. Господин Бродовский уточнил, что в проекты вложили часть средств от реализации европейских активов.

Он добавил, что гостиницы в Израиле рассчитаны и на путешественников, и на тех, кто направляется в религиозные туры и бизнес-командировки. Международное развитие Azimut Hotels остается стратегической задачей сети, сказал Максим Бродовский.

Azimut Hotels существует с 2006 года, под ее управлением находится почти 70 отелей и санаториев с общим фондом 11 тыс. номеров. В октябре 2022 года Azimut перерегистрировалась из Люксембурга в специальный административный район на территории острова Октябрьский (Калининградская область). В 2023 году гостиничная сеть объявила, что полностью прекратит бизнес в Европе.

О деятельности сети — в материале «Ъ» «Azimut определяется со звездами».