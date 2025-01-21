В Белгородском районе от атак ВСУ получили травмы два человека

Вооруженные силы Украины как минимум в четвертый раз за день атаковали Белгородский район. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранениям ног. Попутным транспортом его доставили в Октябрьскую районную больницу, а после осмотра и оказания первой помощи направили в больницу №2 Белгорода.

Также за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму во время отражения средствами ПВО атаки над Белгородским районом. Мальчик после оказания медпомощи будет лечиться амбулаторно. Об атаке, в результате которой он пострадал, Вячеслав Гладков сообщил около 17:30. На тот момент информации о раненых не было. Однако в поселке Дубовое загорелись кровля жилого дома, а также гараж на территории второго домовладения, были повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного домовладения.

В том же сообщении губернатор рассказал, что в городе Шебекино был подавлен беспилотник, но в результате его падения с последующей детонацией повреждены кровля многоквартирного дома и остекление балкона одной из квартир. В селе Вознесеновка Шебекинского округа после атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.

Утром 21 января из-за дрона, атаковавшего автомобиль на дороге на участке Ясные Зори — Черемошное была ранена семейная пара: мужчина получил множественные осколочные ранения ног, у его супруги — осколочное ранение руки. Вечером в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мирный житель получил слепое осколочное ранение живота.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов с помощью 41 боеприпаса и 31 беспилотника. Пострадали три мирных жителя, повреждены три автомобиля и 11 частных домов.

Александр Прытков