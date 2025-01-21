ВСУ обстреляли шесть белгородских муниципалитетов за сутки; три человека ранены

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью 41 боеприпаса и 31 беспилотника. Пострадали три мирных жителя. Повреждено три автомобиля и 11 частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом сбит беспилотник. Без последствий.

В Белгородском районе с помощью пяти боеприпасов и восьми беспилотников обстреляли поселки Малиновка и Октябрьский, села Красный Хутор, Устинка и Черемошное. В Октябрьском в результате атаки беспилотника пострадала женщина, после обследования врачи отпустили ее домой. Повреждено два автомобиля. Сегодня утром в результате удара дрона были ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения ног, его супруга — осколочное ранение руки. Пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу с применением трех снарядов и атаке одного FPV-дрона. Последствий нет.

В Грайворонском округе с помощью 17 боеприпасов и девяти беспилотников ударили по поселку Горьковский, селам Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. Пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе под обстрел ВСУ с помощью семи беспилотников и 15 боеприпасов попали поселок Прилесье, села Вязовое, Демидовка, Колотиловка и Староселье. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе с помощью одного артснаряда и пяти беспилотников обстреляли город Шебекино, поселки Красное и Первомайский, села Муром, хутор Марьино и Панков. Повреждены 11 частных домов и автомобиль.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью 39 беспилотников и 54 боеприпасов. Пострадал один мирный житель.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева