Полицейскую и врача обвинили в организации нелегальной миграции на Средний Урал

В Свердловской области завершили расследование дела против шести человек, обвиняемых в организации незаконной миграции в регион. Как сообщили в областном СКР, группа совершила более 70 эпизодов по миграции с нарушениями законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие установило, что организатором группы был уроженец одной из среднеазиатских республик, в ее состав входили в том числе сотрудница полиции из подразделения в сфере миграции и врач дерматовенеролог. За вознаграждение от 5 тыс. до 80 тыс. руб. организатор предлагал фиктивные документы, включая постановку на учет, фиктивный брак и подложные медицинские документы. За 150 тыс. руб. можно было получить полный комплект поддельных бумаг для создания видимости законного пребывания в стране.

В ходе следствия допросили более 150 свидетелей, провели выемки, обыски, очные ставки и экспертизы. Уголовное дело вскоре будет направлено в суд.

Напомним, в начале декабря за пределы России из Екатеринбурга планировали выдворить 11 нарушителей миграционного законодательства, во время рейда полицейские проверили 75 иностранцев.

Ирина Пичурина