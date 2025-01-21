«Манчестер Сити» занялся защитой

Во вторник, на следующий день после подписания контракта с Абукодиром Хусановым, «Манчестер Сити» на своем сайте сообщил о приобретении еще одного защитника — Витора Рейса из бразильского «Палмейраса». Соглашение с 19-летним бразильцем рассчитано до лета 2029 года. По информации британских СМИ, сумма трансфера Рейса составила €35 млн.

Витор Рейс является воспитанником «Палмейраса» и провел за клуб 22 матча, забив два мяча. «РИА Новости»

«Фламенго» отклонил предложение ЦСКА

Бразильский «Фламенго» отказался продавать московскому ЦСКА полузащитника Лоррана за €8 млн, сообщает Ge Globo. По информации источника, первоначально армейцы предложили клубу €4 млн, а также €1 млн бонусами. «Фламенго», который не против продажи 18-летнего игрока, отклонил это предложение, а также предложение в размере €8 млн. Клуб требует за бразильца €10 млн.

Лорран является воспитанником «Фламенго», за клуб он провел 34 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. «РИА Новости»