В Воронежской области третий день тушат атакованную БПЛА нефтебазу

В Лискинском районе Воронежской области продолжается тушение пожара на нефтебазе, начавшегося после массированной атаки БПЛА поздним вечером 15 января. Как рассказал губернатор Александр Гусев, за ночь распространения огня не допущено. Пострадавших нет.

По словам главы региона, спасатели работают круглосуточно, организованы места для их питания и отдыха. К тушению привлечены «крупная группировка МЧС России» и несколько пожарных поездов.

«Для населения и объектов экономики вблизи очага на данный момент опасности нет. Сотрудники Роспотребнадзора постоянно исследуют состояние воздуха на территории жилой застройки, ближайшей к месту происшествия. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы»,— добавил господин Гусев.

«Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА» в муниципалитете ввели режим ЧС. Накануне было полностью перекрыто движение на автодороге Лиски — Давыдовка — Копанище в Лискинском районе с 0 по 5 км. О снятии ограничений не сообщалось.

Подробнее о пожаре на лискинской нефтебазе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова