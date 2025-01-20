На воронежской нефтебазе произошел новый пожар после атаки украинских БПЛА

В Лискинском районе Воронежской области снова были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения одного из них на территорию нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет, подчеркнул губернатор. Господин Гусев также сообщил в 21:10 20 января о введении в регионе опасности атаки БПЛА, на момент его поста о пожаре на нефтебазе в 22:44 этот режим сохранялся.

Лискинская нефтебаза загорелась в результате атаки поздним вечером 15 января. По данным Александра Гусева к утру того же дня, в ликвидации пожара участвовали «десятки единиц техники» и два пожарных поезда. В районе 17 января был введен режим чрезвычайной ситуации «для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА».

По информации губернатора на 18 января, площадь пожара сократилась: «Часть пожарных из других регионов вместе с техникой уже убывает в места постоянной дислокации». По данным региональных главков МЧС, огонь также тушили липецкие и тамбовские спасатели.

Утром 20 января Александр Гусев сообщил, что на отдельных участках возгорание было ликвидировано, а на других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась.

Подробнее об атаке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пожар после налета».

Александр Прытков