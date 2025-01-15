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Из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Воронежской области

В результате падения нескольких дронов в одном из районов Воронежской области произошел пожар на территории нефтебазы. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, вечером в пригороде Воронежа также были уничтожены несколько беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что с 18:40 до 18:50 над регионом сбили четыре БПЛА.

В 17:12 в Воронежской области была объявлена угроза удара дронов. Она сохраняется.

Алина Морозова

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