Из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Воронежской области

В результате падения нескольких дронов в одном из районов Воронежской области произошел пожар на территории нефтебазы. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, вечером в пригороде Воронежа также были уничтожены несколько беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что с 18:40 до 18:50 над регионом сбили четыре БПЛА.

В 17:12 в Воронежской области была объявлена угроза удара дронов. Она сохраняется.

Алина Морозова