Анастасия Павлюченкова не сумела пройти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Игра продлилась 1 час 53 мин и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 3:6 в пользу белоруски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

33-летняя Павлюченкова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету у россиянки 12 титулов. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в финал Roland Garros 2021 года во Франции.

Анастасия Павлюченкова стала первой теннисисткой с 2023 года, которой удалось выиграть сет у Соболенко на Roland Garros. Она была последней представительницей России в сетке турнира в одиночном разряде.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн. Заключительные четвертьфиналы пройдут завтра, 22 января.

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